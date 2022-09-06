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Ekonomi

Bakan Nebati: Yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen, Türkiye Ekonomi Modeline uyumlu, Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürüttüklerini bildirdi.

Enes Duran   | 06.09.2022
Bakan Nebati: Yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında bugüne kadar uygulamaya aldıkları destek paketlerinin, teminat eksikliği bulunan işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılaması hususunda önemli bir işlev gördüğünü ifade etti.

Bakan Nebati, yeni pakete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gelinen aşamada, teminat eksikliği yaşayan KOBİ’lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz. Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır."

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