Dolar
28.99
Euro
31.22
Altın
1,995.76
ETH/USDT
2,250.00
BTC/USDT
42,377.00
BIST 100
7,756.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Nahal Oz kentinden yayındayız
logo
Ekonomi

Doğu Karadeniz'in bal ihracatı 11 ayda yüzde 72 arttı

Doğu Karadeniz'den ocak-kasım döneminde yapılan bal ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 2 milyon 723 bin 799 dolara ulaştı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Doğu Karadeniz'in bal ihracatı 11 ayda yüzde 72 arttı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, bölgeden yılın 11 ayında 910 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan da 2 milyon 723 bin 799 dolar kazanç sağlandığını vurgulayan Gürdoğan, "Bölgemizden geçen yılın aynı döneminde 642 ton karşılığı 1 milyon 585 bin 290 dolar gelir elde edilmişti. Bal ihracatımız geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 42, değerde yüzde 72 artmış oldu." diye konuştu.

Gürdoğan, Doğu Karadeniz'den ihraç edilen balın 13 ülkede alıcı bulduğuna dikkati çekerek, bu ülkeler arasında 1 milyon 211 bin 66 dolarla ABD'nin başı çektiğini belirtti.

İhracatı artırmaya yönelik çalışmaları önemsediklerini dile getiren Gürdoğan, bal ihracatının, organik, coğrafi işaretli ve markalı ürün ihracatıyla daha da artırılabileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyonun her ferdini su verimliliği seferberliğimize desteğe çağırıyoruz
Atatürk'ün yatı Savarona öğrencilerin deniz eğitimlerinde kullanılacak
Bakan Uraloğlu: Kurye işletmecileri, teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacak
Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yüzde 86'sı yıkıldı

Benzer haberler

Doğu Karadeniz'in bal ihracatı 11 ayda yüzde 72 arttı

Doğu Karadeniz'in bal ihracatı 11 ayda yüzde 72 arttı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan TFF ve MHK'ye eleştiri

Trabzon'da hamsinin kilogramı 25 liraya kadar düştü

Türkiye'nin 11 aylık hamsi ihracatı yüzde 20 arttı

Türkiye'nin 11 aylık hamsi ihracatı yüzde 20 arttı
Üniversiteli gençlerin kurduğu insansız su üstü aracı takımı yeni ödüller peşinde

Üniversiteli gençlerin kurduğu insansız su üstü aracı takımı yeni ödüller peşinde
Trabzon'da ulaşım tünellerle kolaylaştı

Trabzon'da ulaşım tünellerle kolaylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet