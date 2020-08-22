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Ekonomi

Doğalgaz rezervi, enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Zaimler, "Karadeniz Tuna-1 sahasında bulunan yeni doğalgaz rezervi, ülkemizin gelişimini ve potansiyelini öne çıkaran ve enerji sektörümüzün geleceğini şekillendirecek çok önemli bir gelişmedir." dedi.

Yunus Türk   | 22.08.2020
Doğalgaz rezervi, enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek

İstanbul

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, “Karadeniz Tuna-1 sahasında bulunan yeni doğal gaz rezervi, ülkemizin gelişimini ve potansiyelini öne çıkaran ve enerji sektörümüzün geleceğini şekillendirecek çok önemli bir gelişmedir.” ifadelerini kullandı.

Sabancı Holding’ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, Karadeniz Tuna-1 sahasında bulunan yeni doğal gaz rezervine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zaimler, doğal gaz keşfinin ülkemizde doğal gaz bulunmasının ötesinde anlamlar taşıdığını ifade ederek, “Karadeniz Tuna-1 sahasında bulunan yeni doğal gaz rezervi, ülkemizin gelişimini ve potansiyelini öne çıkaran ve enerji sektörümüzün geleceğini şekillendirecek çok önemli bir gelişmedir.” ifadelerini kullandı.

Bugün öngörülen rezerv büyüklüğünün ekonomik değer yaratacağına işaret eden Zaimler, “Bu keşfi arama ve üretim faaliyetlerindeki uzun vadeli yolculuğumuzun önemli bir adımı olarak düşündüğümüzde, ülkemizin uluslararası enerji platformunda etkinliğinin artması açısından da büyük önem arz etmektedir.” yorumunda bulundu.

Zaimler, doğal gazın Türkiye’nin 81 ilinde yaygın bir şekilde kullanılmasının yanı sıra elektrik üretimi için de çok önemli bir kaynak olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gelecek dönemde elektrifikasyon ile birlikte en yüksek kullanım artışını beklediğimiz enerji sektörünün can damarlarından ve ekonomi üzerindeki itici güçlerden birisidir. Bu değerli potansiyelin kinetiğe dönüştürülerek ülkemizde kullanılmaya başlanması ile cari açığımızın azaltılması, enerjide arz güvenliği, doğal gaz ve elektrik fiyatlarının aşağı yönlü hareketi, yerli kaynak payımızın arttırılması ile dışa bağımlılığımızın azaltılması, sanayimizin maliyetlerini düşürerek rekabet gücümüzün arttırılması ve istihdam gibi bir çok imkan elde edilebilecektir. Bu gelişmenin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız başta olmak üzere çok sayıda kurumun desteği ile sağlanan bu başarıda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum".

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