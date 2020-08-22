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Ekonomi

Turizm sektörü 'güvenli tatilde' iddialı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Türkiye güvenli tatilin adresi oldu. Bunu gelen yabancı tur operatörlerinden, yabancı ziyaretçilerden, gazetecilerden bire bir dinledim." dedi.

Hatice Özdemir Tosun   | 22.08.2020
Turizm sektörü 'güvenli tatilde' iddialı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Yerli ve yabancı misafirlerine "sağlıklı ve keyifli tatil" hizmeti sunmak isteyen turizmciler, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kriterlerinden taviz vermiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle başlatılan programa ilgi sürüyor. Belgeyi alan konaklama ve yeme-içme tesisleri ile tur transfer şirketlerinin sayısı her geçen gün artıyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın karşısında turizm sektöründe olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla kamu ve özel sektörde güzel bir çalışmaya imza attıklarını belirtti.

İlgili paydaşların girişimleriyle dünyaya örnek olacak Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı hazırladıklarını anlatan Alpaslan, 50 yatak kapasitesinin üstündeki tüm konaklama tesislerine sertifika alma zorunluluğu getirdiklerini söyledi.

Sertifikayı almak için başvuran tesislerin uyması gereken kriterleri belirlediklerini aktaran Alpaslan, tesislerin bu doğrultuda gerekli önlemleri alarak, misafirlerini ağırlamaya başladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da programı mevkidaşları ile paylaştıklarını dile getiren Alpaslan, bakanlık olarak da yabancı gazetecileri, tur operatörlerini ve büyükelçileri Türkiye'de ağırlayarak, tedbirleri yerinde deneyimleme imkanı sunduklarını anımsattı.

"Güvenli tatilin adresi: Türkiye"

Turizmcilerin de program açıklandığı andan itibaren gerekli çalışmaları hızlı şekilde başlattığını anlatan Alpaslan, özel sektörün kamu ile hareket ettiğini bildirdi.

Alpaslan, şu anda konaklama ve restoran tesislerinin büyük bir bölümünün sertifikayı aldığını ve misafirlerine güvenli tatil hizmeti sunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak sıkı bir şekilde denetimleri sürdürüyoruz. Türkiye, güvenli tatilin adresi oldu. Bunu gelen yabancı tur operatörlerinden, yabancı ziyaretçilerden, gazetecilerden bire bir dinledim. Türkiye dünyada Kovid-19 salgınına karşı tedbirler anlamında dünyanın en güvenli ülkesi konumunda."

Tüm çalışmalar kapsamında ülke genelinde önce iç pazarda ardından dış pazarda turizmin hareketlendiğini bildiren Alpaslan, yılın en canlı döneminin de bu süreçte yaşandığını belirtti.

Alpaslan, hareketliliğin devam etmesi için Güvenli Turizm Sertifikası kriterlerinden asla taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. 

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