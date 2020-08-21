Bakan Pakdemirli: Ülkemizi doğal gazda kaynak ülke haline getirecek tarihi keşif milletimize hayırlı olsun
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türkiye'nin Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi bulmasına ilişkin, "Ülkemizi doğal gazda kaynak ülke haline getirecek tarihi keşif yüce milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküple ülke tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin bulunmasına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.
Ülkemizi doğalgazda kaynak ülke haline getirecek tarihi keşif yüce milletimize hayırlı olsun.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 21, 2020
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan liderliğinde;
rotamız istikrar, pusulamız gelecek, istikamet Büyük ve Güçlü Türkiye 🇹🇷#MüjdelerOlsun https://t.co/15PJUQGP31
Bakan Pakdemirli, "Ülkemizi doğal gazda kaynak ülke haline getirecek tarihi keşif yüce milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, rotamız istikrar, pusulamız gelecek, istikamet büyük ve güçlü Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.