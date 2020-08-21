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Ekonomi

Bakan Pakdemirli: Ülkemizi doğal gazda kaynak ülke haline getirecek tarihi keşif milletimize hayırlı olsun

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türkiye'nin Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi bulmasına ilişkin, "Ülkemizi doğal gazda kaynak ülke haline getirecek tarihi keşif yüce milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Göksel Yıldırım   | 21.08.2020
Bakan Pakdemirli: Ülkemizi doğal gazda kaynak ülke haline getirecek tarihi keşif milletimize hayırlı olsun

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküple ülke tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin bulunmasına ilişkin açıklamasını değerlendirdi. 

Bakan Pakdemirli, "Ülkemizi doğal gazda kaynak ülke haline getirecek tarihi keşif yüce milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, rotamız istikrar, pusulamız gelecek, istikamet büyük ve güçlü Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

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