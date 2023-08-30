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Ekonomi

Denizlerde bu yıl palamut az, hamsi bol olacak

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, "Marmara'daki hamsilerde boy sorunu olabilir. Boy sorunu bittiğinde vatandaşımız bol bol hamsi yiyecek." dedi.

Mustafa Çalkaya  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Denizlerde bu yıl palamut az, hamsi bol olacak

Ankara

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçıların yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Bu sene palamut fazla yok ancak hamsimiz ve lüferimiz çok iyi olacak." dedi.

Özkaya, AA muhabirine, 1 Eylül itibarıyla denizlerde başlayacak av sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Balıkçıların bayramının 1 Eylül olduğunu dile getiren Özkaya, "Bütün balıkçılar yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Balıkçılarımız vatandaşa ucuz balık yedirmeye başlayacaklar." ifadesini kullandı.

Özkaya, denizlerde özellikle bazı balıkların bollaştığı bilgisini vererek, "Bu sene palamut fazla yok ancak hamsimiz ve lüferimiz çok iyi olacak. Marmara'daki hamsilerde boy sorunu olabilir. Boy sorunu bittiğinde vatandaşımız bol bol hamsi yiyecek." diye konuştu.

Kota ve bölgesel balıkçılık önerisi

Denizlerde stoklara dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Özkaya, denizlerin gelecek nesillere bırakılacağı unutulmadan avcılık yapılması gerektiğini bildirdi. Özkaya, balıkçıların yenilenebilir bir kaynak kullandığını belirterek şunları kaydetti:

"Balıkçılarımızın denizlerden balık çekerken dikkatli olması lazım. Stoklara zarar vermeden balıkçılık yapılması için kota ve bölgesel balıkçılığın hayata geçirilmesini istiyoruz. Balıkçılarımız bu sayede belirlenen balığı yakaladıktan sonra çocuğuyla vakit geçirebilecek. Böylece stoklar üzerinde baskı azalacak. Bunu yapabilirsek şu an azalma eğiliminde olan stoklarımız önce yatay seviyeye gelir, sonra yükselmeye başlar."

Vatandaşların da balık alırken boylarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Özkaya, bu konuda gelecek uyarı ve şikayetlerin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Depremzede balıkçılar sezona hazırlanmaya çalışıyor

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen balıkçıların yaralarını sarmaya ve yeni sezona hazırlanmaya çalıştığına işaret eden Özkaya, bölgedeki balıkçılara ayrıca destek verildiğini anımsattı.

Özkaya, Türkiye'de yılda 370 bin ton balık avlandığını, sektörde doğrudan 60 bin kişinin çalıştığını ve ekonomiye büyük katkılar sağlandığını da sözlerine ekledi.

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