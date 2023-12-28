Dolar
29.43
Euro
32.69
Altın
2,085.53
ETH/USDT
2,386.30
BTC/USDT
43,149.00
BIST 100
7,260.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 10 kişi öldü, 54 kişi yaralandı - Olay yerinden canlı yayın Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 10 kişi öldü, 54 kişi yaralandı - VTR
logo
Ekonomi

Değerli kağıtların yeni yıldaki satış bedelleri belli oldu

Değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi.

Mert Davut  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Değerli kağıtların yeni yıldaki satış bedelleri belli oldu

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.

Noter kağıdı ve beyanname bedeli 87 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 174 lira, pasaport bedeli 790 lira, ikamet izni bedeli 565 lira oldu.

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 130 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 260 lira ödenecek.

Aile cüzdanı bedeli 705 lira olurken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 990 lira, motorlu araç tescil belgesi 885 lira, iş makinesi tescil belgesi 740 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 55 lira, mavi kart 130 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 565 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Narkogüç-41 operasyonlarında yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
Dost veya müttefik devletlere yardım limiti 200 milyon lira olarak belirlendi
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ara atamalar

Benzer haberler

Değerli kağıtların yeni yıldaki satış bedelleri belli oldu

Değerli kağıtların yeni yıldaki satış bedelleri belli oldu

Dost veya müttefik devletlere yardım limiti 200 milyon lira olarak belirlendi

Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2024 yılı 1. dönem sınav tarihleri belli oldu

2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı 300 vergi müfettiş yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 300 vergi müfettiş yardımcısı alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet