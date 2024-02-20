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Ekonomi

Çin'in otomobil ihracatı ocakta yüzde 47,4 arttı

Çin'in otomobil ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,4 artış gösterdi.

Emre Aytekin  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Çin'in otomobil ihracatı ocakta yüzde 47,4 arttı

Pekin

Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin verilerine göre, Ocak 2024'te 369 bini binek, 74 bini ticari 443 bin araç ihraç edildi.

Toplam ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,4 artarken, binek otomobillerin dış satımında yüzde 47,5, ticari araçlarda yüzde 46,9 artış gerçekleşti.

"Yeni Enerji Aracı (NEV)" olarak adlandırılan şarj edilebilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların ihracatı da yüzde 21,7 artışla 101 bine ulaştı.

Geçen yıl 4,91 milyon araç ihraç eden Çin, Japonya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı konumuna gelmişti.

Ülkenin genel ihracatının azaldığı bir yılda otomotiv sektöründe liderliğe yükselmesinde, elektrikli araç üretimi ve ihracatındaki artış etkili olmuştu.

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