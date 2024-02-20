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Ekonomi

Bakü'de Uluslararası Tarım İş Forumu yapıldı

Azerbaycan'da, Türk şirketlerinin de katılımıyla "Uluslararası Tarım İş Forumu" düzenlendi.

Ruslan Rehimov  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Bakü'de Uluslararası Tarım İş Forumu yapıldı Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Kulüpler Birliği (KOBSKA) tarafından düzenlenen, Ziraat Bank Azerbaycan tarafından desteklenen forumun açılışına kamu ve özel kuruluşlardan yetkililer katıldı. Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) da destek verdiği forumda, Türkiye'den tarım alanında faaliyet gösteren çok sayıda şirketin yetkilisi de yer aldı.

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, TDT ülkelerinin tarım ve enerji alanındaki işbirliklerini artırmaya karar verdiğini bildirdi.

Kocaman, dünya şartlarının değiştiğini, tarım ve enerjinin öncelik haline geldiğini belirterek, "TDT üyesi devletlerde tarım sektöründe ciddi işbirliği potansiyeli olduğunu görüyoruz ancak maalesef bu potansiyeli bugüne kadar hayata geçiremedik. Bu potansiyeli hayata geçirmek için çalışmalar yapıyoruz. Hem Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nda hem de 2023-2026 Strateji Planı'nda tarıma öncelik verdik." dedi.

Azerbaycan Tarım Bakanlığı Tarımsal İnovasyon Merkezi Direktörü Anar Caferov, konuşmasında ülkesinde tarım sektöründeki reformlara değindi.

Caferov, tarımda yenilikçi teknolojilerin uygulanmasıyla Azerbaycan'da üretim ve ihracatın arttığını bildirdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında tarım alanındaki iş birliklerini anlatan Caferov, "Türkiye ile Azerbaycan gücünü birleştirerek modern teknolojilerin de kullanılmasıyla daha güçlü üretim elde edebilir." dedi.

Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Dr. Selçuk Demir, ülkeler için en stratejik sektör olan tarımın öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

Demir, "Tarımda önemli bir aktör olmak istiyorsak tarımın teknolojik gelişimine ve tarımsal mekanizasyona son derece önem vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Finans kurumlarının tarım sektörüyle ilişkisine de değinen Demir, "Ziraat Bankası, Türkiye'de tarım sektörünü destekleyen önemli bir bankadır. Ziraat Bank Azerbaycan olarak da 2014 sonundan itibaren burada bu misyonla hizmet vermeye başladık ve emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

Demir, tarımsal yatırımların finanse edilmesinin önemine değinerek, "Tarımsal yatırımların finansmanı geleceğimiz için bize sorumluluk yüklüyor. Azerbaycan'ın tarım sektörünün gelişmesi için imkanlarımızı seferber edeceğiz." şeklinde konuştu.

Katılımcı şirketlerin ürünlerini tanıttığı serginin de yapıldığı forum, paneller ve iş insanlarının ikili görüşmeleriyle devam etti.

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