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Ekonomi

Çin'in ihracatı ekimde 300 milyar doları aştı

Emre Aytekin   | 08.11.2021
Çin'in ihracatı ekimde 300 milyar doları aştı

PEKİN

Gümrükler Genel İdaresi, ekimde ihracatın yıllık yüzde 27,1, ithalatın ise yüzde 20,6 arttığını bildirdi.

İhracat gelirleri, aylık 300,2 milyar dolara, ithalat ise 215,7 milyar dolara ulaştı.

Eylülde 66,8 milyar dolar kaydedilen dış ticaret fazlası ise ekimde 84,5 milyar dolara çıktı.

Çin'in en büyük ticaret ortağı konumundaki ABD ile dış ticaret fazlası geçen aya göre azaldı. Eylülde 42 milyar dolara ulaşan dış ticaret fazlası, ekimde 40,7 milyar dolar oldu.

Çin, ekimde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 29,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.

Çin ekonomisi, ocak-martta yıllık yüzde 18,3, ikinci çeyrekte yüzde 7,9, üçüncü çeyrekte ise yüzde 4,9 büyümüştü.


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