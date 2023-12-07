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Ekonomi

Çin'in ihracatı 7 ay sonra arttı

Çin'in ihracatı, kasımda, 7 ay sonra ilk kez yıllık bazda artış kaydetti.

Emre Aytekin  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Çin'in ihracatı 7 ay sonra arttı

Pekin

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, ülkenin kasım ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 artarak 291,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Böylece artış sınırlı da olsa ihracat 6 aylık düşünün ardından ilk kez yükselmiş oldu.

İhracat, bu yılın ilk 2 ayında yıllık bazda yüzde 6,8 azaldıktan sonra martta yüzde 14,8 ve nisanda yüzde 8,5 ile beklentilerin üzerinde artış göstermiş, mayısta yüzde 7,5, haziranda yüzde 12,4, temmuzda yüzde 14,5, ağustosta yüzde 8,8, eylülde yüzde 6,2 ve ekimde yüzde 6,4 gerilemişti.

Analistler, ihracattaki artışta, büyük ölçüde geçen yıl kış aylarında Kovid-19 kısıtlamalarının etkisiyle dış satımın azalmasının yarattığı düşük bazın etkili olduğuna, genel düşüş eğiliminde değişikliğe işaret etmediğine dikkati çekiyor.

Küresel toparlanmadaki zayıflık ve tedarik zincirlerindeki değişimlerin baskısı altındaki Çin'in ihracatında aşağı yönlü eğilimin süreceği öngörülüyor.

Kasımda Çin'in ABD'ye ihracatı yüzde 7,35 artışla Temmuz 2022'den bu yana ilk kez yükselirken Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı yüzde 14,5, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine ihracatı da yüzde 7 azaldı.

İthalat düştü

Çin'in ithalatı ise kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 düşüşle 223,5 milyar dolar oldu.

Ekimde yüzde 3 artarak 8 ay sonra ilk kez yükselen ithalat, kasımda yeniden düşüş eğilimine girdi.

İthalat, yılın ilk 2 ayında yıllık bazda yüzde 10,2 azalmasının ardından martta yüzde 1,4 düşüşle toparlanma eğilimi göstermiş ancak nisanda yüzde 7,9, mayısta yüzde 4,5, haziranda yüzde 6,8, temmuzda yüzde 12,4, ağustosta yüzde 7,3 ve eylülde yüzde 6,2 gerilemişti.

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