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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, BM Genel Kurulu’nda konuşuyor.
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Dünya

Çin: Tayvan, Ukrayna değil

Emre Aytekin   | 23.02.2022
Çin: Tayvan, Ukrayna değil

Pekin

Çin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı siyasi yapıları tanımasıyla tırmanan krizin Tayvan sorunu ile benzerliğinin bulunmadığını savundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, düzenlediği basın toplantısında, Tayvanlı yetkililerin, Ukrayna sorununu, Çin ile ihtilaflı Tayvan'ın durumuna benzettiği, ana karanın güç kullanarak Ada'yı işgal etmesini önlemek için uluslararası toplumun silah tedarik etmesi gerektiğine dair açıklamalarına yönelik soruya yanıt verdi.

Ukrayna sorununun gündeme gelmesinden itibaren bazı kişilerin, Tayvan'ı gündeme getirdiğini fakat bunun tarihi bilgi eksikliğinden kaynaklandığını savunan Hua, "Tayvan, elbette ki Ukrayna değildir. Tayvan, daima Çin'in ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu inkar edilmez bir tarihi ve hukuki gerçektir. Tek Çin ilkesi uluslararası ilişkilerde evrensel kabul edilen normdur." ifadesini kullandı.

Hua, Tayvanlı yetkililerin, Ukrayna sorununu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışmasının akıllıca olmadığını belirterek, "Tayvan bölgesinde barış, Boğaz'ın iki yasası arasındaki barışçı ilişkileri geliştirerek sağlanabilir, yabancı güçlere silah satışı ve askeri destek için yalakalık yaparak değil. 'Tayvan'ın bağımsızlığı' sonuca ulaşmayacak bir girişimdir. Kimse böyle bir yanılsamaya kapılarak bu konuda hesap hatası yapmamalıdır." diye konuştu.

Tayvan sorununun kökeninin iç savaş olduğunu ve bu nedenle taraflar arasında siyasi cepheleşme bulunduğunu vurgulayan Hua, "Ancak Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü hiçbir zaman bölünmemiştir ve bölünemez. Bu, Tayvan sorununun statükosudur." değerlendirmesinde bulundu.

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