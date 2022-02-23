Dolar
13.80
Euro
15.63
Altın
1,908.48
ETH/USDT
2,683.20
BTC/USDT
38,400.00
BIST 100
2,016.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, BM Genel Kurulu’nda konuşuyor.
logo
Dünya

AB Liderler Zirvesi, Rusya-Ukrayna krizi için toplanacak

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

Ömer Tuğrul Çam   | 23.02.2022
AB Liderler Zirvesi, Rusya-Ukrayna krizi için toplanacak

Brüksel

AB ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

Acil nitelikli hususi AB Liderler Zirvesi'ne AB Konseyi Başkanı Charles Michel başkanlık yapacak.

Michel, liderlere gönderdiği davet mektubunda, AB'nin Rusya'ya karşı gösterdiği birlik ve dün yaptırım kararının hızla alınması için teşekkürlerini iletti.

Rusya'nın eylemlerinin uluslararası hukuku ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile egemenliğini ihlal ettiğini vurgulayan Michel, bunun aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği için de tehlike anlamına geldiğini belirtti.

Michel, birlik içinde kararlı duruş sergilemenin önemine işaret ederek, yarın Brüksel'de saat 20.00'de yapılacak toplantıda son gelişmelerin yanı sıra "kural temelli uluslararası düzenin nasıl korunacağı, Rusya ile nasıl başa çıkılacağı ve Ukrayna'nın nasıl daha fazla destekleneceği" gibi konuların konuşulacağını bildirdi.

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma ve bölgeye asker gönderme kararı almıştı. AB, bu karar üzerine dün Rusya'ya yaptırım uygulanması için anlaşmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 1 Mart'ta yapılacak
Kovid-19 önlemlerini kaldıran İngiltere salgına karşı 'kişisel sorumluluk' sürecine geçti
DSÖ: Omicron'un BA.2 alt varyantı diğerlerine göre daha bulaşıcı
İtalya'ya AB dışından gelenler için karantina zorunluluğu kaldırılıyor
Türkiye'de 86 bin 70 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

AB Liderler Zirvesi, Rusya-Ukrayna krizi için toplanacak

AB Liderler Zirvesi, Rusya-Ukrayna krizi için toplanacak

Norveç'ten Avrupa'ya gaz güvencesi

AB'den yeni veri yasası teklifi

Kanada'dan Ukrayna'daki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıyan Rusya'ya yaptırım kararı

Kanada'dan Ukrayna'daki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıyan Rusya'ya yaptırım kararı
Guterres, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın sözde 'bağımsızlığını' tanıma kararını eleştirdi

Guterres, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın sözde 'bağımsızlığını' tanıma kararını eleştirdi
İspanya Dışişleri Bakanı Albares: Avrupa Birliğinde hiç kimse savaşa hazırlanmıyor

İspanya Dışişleri Bakanı Albares: Avrupa Birliğinde hiç kimse savaşa hazırlanmıyor