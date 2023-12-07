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Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerden son 5 ayın "en güçlü" hisse senedi, son 3 ayın "en güçlü" DİBS alımı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 376,4 milyon dolarla 23 Haziran haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alımını gerçekleştirdi.

Muhammed Said Tanıl  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Yurt dışında yerleşiklerden son 5 ayın "en güçlü" hisse senedi, son 3 ayın "en güçlü" DİBS alımı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Aralık haftasında net 376,4 milyon dolarlık hisse senedi, 152,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 100 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Böylece, yurt dışında yerleşik kişiler son 5 haftada yaklaşık 803,6 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirmiş oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin 1 Aralık haftasındaki DİBS alımları ise son 3 ayın en yüksek alımı olarak kayıtlara geçerken, son 5 haftadaki DİBS alımları 412,1 milyon dolara ulaştı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 24 Kasım itibarıyla 29 milyar 525,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 1 Aralık'ta 30 milyar 331,5 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 263,1 milyon dolardan 1 milyar 461,5 milyon dolara yükselerek Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, ŞBS stokları 56,1 milyon dolarla değişim göstermedi.

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