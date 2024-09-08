Dolar
33.99
Euro
37.71
Altın
2,497.31
ETH/USDT
2,276.70
BTC/USDT
54,351.00
BIST 100
9,771.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çin, sağlık sektörünü yabancı sermayeye açıyor

Çin, yabancı yatırımcıların belirli şehirlerde hastane işletmesine ve biyoteknoloji alanında faaliyet yürütmesine izin vereceğini bildirdi.

Emre Aytekin  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Çin, sağlık sektörünü yabancı sermayeye açıyor

Pekin

Çin Ticaret Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu ve Ulusal Sağlık Ürünleri İdaresi tarafından duyurulan yeni düzenlemeye göre, yabancı yatırımcılar, Pekin, Tiencin, Şanghay, Nancing, Sucou, Fucou, Guangcou, Şıncın şehirleri ile Haynan eyaletinde hastane işletmelerine izin verilecek.

Yabancı yatırımcılar, ayrıca, Pekin ve Şangay şehirleri ile Guangdong ve Haynan eyaletlerinde biyoteknoloji sektöründe faaliyet gösterebilecek, insan kök hücresi ve gen teşhis teknolojilerinde araştırma ve uygulama yapabilecek, ulusal düzeyde geçerli seri üretim ve pazar lisanslarına başvurabilecek.

İmalat sektöründeki tüm kısıtlamalar kaldırıldı

Öte yandan, Çin Ticaret Bakanlığı ile Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, yabancı sermaye yatırımlarının yasaklandığı sektörleri içeren "negatif liste"nin güncellenmiş halini yayımladı.

En son 2021 yılında güncellenen negatif listenin yeni halinde imalat alanındaki tüm sektörlerde yabancı yatırıma yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

Yeni listede kısıtlama uygulanan sektör sayısı 31'den 29'a düşürüldü.

İmalat sektörü dışında, Pekin, Şanghay, Şıncın ve Haynan'daki serbest ticaret pilot bölgelerinde bulut bilişim, internet veri merkezleri, içerik iletim ağları ve internet servis sağlayıcıları gibi katma değerli telekomünikasyon hizmetlerinde yabancı sermaye kısıtlamaları kaldırıldı.

Yabancı yatırımlardaki düşüş sürüyor

Hükümetin imalatın yanında sağlık, biyoteknoloji ve veri hizmetleri gibi sektörleri dışa açma adımı, doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüşe karşı yatırımcı güvenini yeniden kazanmaya yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Kovid-19 sonrasında kırılganlığın sürdüğü Çin ekonomisinde, ABD'nin bazı sektörlerdeki yatırım kısıtlamaları ve Avrupa ülkelerinin ekonomik bağımlılığa bağlı riskleri giderme yaklaşımı nedeniyle yabancı yatırımlar ivme kaybediyor.

Çin'e gelen doğrudan yabancı yatırımlarda 2023'te yaşanan düşüş, 2024'ün 7 ayında da sürdü. Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre yabancı yatırımlar, Ocak-Temmuz 2024 döneminde 539,5 milyar yuan (76,1 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti. Yatırımlar, 7 ayda geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 30 azaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık'tan Dünya Okuma Yazma Günü mesajı
İçişleri Bakanlığında Narin Güran'ın öldürülmesinin de değerlendirildiği güvenlik toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
Bakan Tekin: Mesleki ve teknik eğitimi milli bir sorumluluk olarak görüyoruz
Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Çin, sağlık sektörünü yabancı sermayeye açıyor

Çin, sağlık sektörünü yabancı sermayeye açıyor

İş ortamının kapasitesi "yapısal adımlar" ve "dijital dönüşüm" ile geliştirilecek

Yagi Tayfunu, Çin ve Vietnam'da 8 kişinin ölümüne neden oldu

Mevzuata aykırı 251 "sağlık" reklamına ceza verildi

Mevzuata aykırı 251 "sağlık" reklamına ceza verildi
Çin, sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarı için yüzünü Afrika'ya çeviriyor

Çin, sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarı için yüzünü Afrika'ya çeviriyor
Hollanda, çip üretim ekipmanı ihracatına ilişkin kısıtlamaları genişletti

Hollanda, çip üretim ekipmanı ihracatına ilişkin kısıtlamaları genişletti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet