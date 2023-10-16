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Ekonomi

Çin, ekonomiyi desteklemeye devam ediyor

Çin Merkez Bankası (PBoC), tahvil satışlarını desteklemek ve ekonomik toparlanmaya katkıda bulunmak için yaklaşık son 3 yılın en büyük orta vadeli likidite enjeksiyonunu gerçekleştirdi.

Muhammed Said Tanıl  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Çin, ekonomiyi desteklemeye devam ediyor

İstanbul

PBoC, bugün, 2020'den bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçen net 289 milyar yuanı piyasalara enjekte ederken, açık piyasa işlemleri yoluyla ise net 134 milyar yuan kısa vadeli likiditeyi piyasalardan çekti.

Öte yandan Banka, piyasa beklentilerine uygun olarak faiz oranını değiştirmezken, vadesi gelen orta vadeli politika kredilerini de yeniledi.

PBoC, bazı finans kuruluşlara verdiği 789 milyar yuan değerindeki kredinin faizi olan, 1 yıllık politika faizi oranını (MLF) değiştirmeyerek yüzde 2,50'de sabit tuttu.

Analistler, geçen hafta ülkede açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde aylık 0,2 artmasına rağmen beklentilerin altında kalmasının ekonomik aktiviteye dair olumsuz sinyal verdiğini belirterek, hükümetin ekonomiyi destekleyici adımlar atmaya devam ettiğini kaydetti.

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