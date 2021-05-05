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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,27 değer kazanarak günü 1.420,00 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 05.05.2021
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 5,41 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de haftalık işsiz başvuruları ve Avro Bölgesinde perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini belirtti.

ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Nisan ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 19'da sabit bırakılmıştı.

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