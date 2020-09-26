Euro
8.93
Dolar
7.68
BIST 100
1,124.17
Altın
1,860.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ÇAYKUR üçüncü sürgünde 179 bin ton yaş çay aldı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, üçüncü sürgünde 179 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.

Fikret Delal   | 26.09.2020
ÇAYKUR üçüncü sürgünde 179 bin ton yaş çay aldı

Rize

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan üçüncü sürgün alımlarının devam ettiği belirtildi. 

Üçüncü sürgünde bugüne kadar 179 bin ton yaş çay alındığı bildirilen açıklamada, kampanya genelinde ise 699 bin ton çay alımı yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan, ağustosta alınan 91 bin ton yaş çay karşılığında üreticilere 297 milyon lira ödeneceği, ödemelerin 29 Eylül'den başlayarak 2 gün içinde tamamlanacağı bildirildi.

Temmuzda alınan organik yaş çay farkı olan 16 milyon liranın da 30 Eylül'de ödeneceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1089, Brezilya'da 729 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 452 bini aştı
Avustralya’da Kovid-19’dan bir gündeki can kaybı bire düştü
İlaç firması Johnson&Johnson: Kovid-19 aşımız klinik denemelerde güçlü bağışıklık oluşturuyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

ÇAYKUR üçüncü sürgünde 179 bin ton yaş çay aldı

ÇAYKUR üçüncü sürgünde 179 bin ton yaş çay aldı

Bakan Karaismailoğlu: Rize-Artvin Havalimanı bölgeye büyük katkılar sağlayacak

Fırtına Vadisi'nde izinsiz kurulan salıncaklar kaldırıldı