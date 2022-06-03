Dolar
16.52
Euro
17.71
Altın
1,853.87
ETH/USDT
1,766.30
BTC/USDT
29,474.00
BIST 100
2,601.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuşuyor
logo
Ekonomi

Çad’da gıda krizi nedeniyle acil durum ilan edildi

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyanın en az gelişmiş üçüncü ülkesi konumundaki Orta Afrika ülkesi Çad, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı savaş sonucu gıda arzında yaşan dengesizlikler nedeniyle acil durum ilan etti.

Ömer Erdem   | 03.06.2022
Çad’da gıda krizi nedeniyle acil durum ilan edildi

Hartum

İktidardaki Askeri Konsey Başkanı Muhammed İdris Debi İtno imzasını taşıyan kararnamede, gıda yardımı da dahil insani yardım sağlanmazsa bunun artan nüfus için oluşturacağı tehlikeden bahsedildi.

Çad hükümeti, acil durum ilan edildiğini belirterek, tüm ulusal aktörler ve uluslararası ortaklara yardım çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın üzerinden 100 gün geçerken, küresel buğday ihracatında yüzde 30 paya sahip olan her iki ülkeden sevkiyat yapılamaması krize neden oldu.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Ukrayna’da limanların açılmaması halinde "kıtlık ve zorunlu kitlesel göç" yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Savaş nedeniyle Ukrayna limanlarında 70’in üzerinde gemi ve içinde ihraç edilmeyi bekleyen 20 milyon tonun üzerindeki tahılın ihracatı yapılamadı.

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rus tahıllarının da sevkiyatı gerçekleşemiyor.

Özellikle buğday ihtiyacının yarıdan fazlasını bu iki ülkeden karşılayan Afrika ülkelerinde kıtlık yaşanmasından korkuluyor.

BM, geçen seneki raporlarında nüfusunun üçte birinden fazlasını oluşturan 5,5 milyon Çadlının acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beykoz'da durağa çarpan İBB'ye bağlı kamyon su kanalına devrildi
Van merkezli 4 ildeki PKK/KCK operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Hakkari'de haziranda karla mücadele çalışması
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi konutlarına yerleştirilen depremzedeler yıl sonuna kadar süre istiyor

Benzer haberler

Çad’da gıda krizi nedeniyle acil durum ilan edildi

Çad’da gıda krizi nedeniyle acil durum ilan edildi

FAO'dan 'gıda darlığı kapıda' uyarısı

Karadeniz'deki tahıl krizi ve küresel sisteme etkileri

Çad'da madenciler arasındaki çatışmada 100'den fazla kişi öldü

Çad'da madenciler arasındaki çatışmada 100'den fazla kişi öldü
Sudan'da 7 aydır süren OHAL kaldırıldı

Sudan'da 7 aydır süren OHAL kaldırıldı
OHAL Komisyonu başvurulardan yaklaşık yüzde 98'ini karara bağladı

OHAL Komisyonu başvurulardan yaklaşık yüzde 98'ini karara bağladı