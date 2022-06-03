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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB, Rusya'ya karşı yaptırım listesini genişletti

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı yaptırım listesine yeni isim ve kuruluşları ekledi, Rus ordusunun kontrolündeki bölgelerde Ukraynalıların Rusya vatandaşlığına geçirilmesini şiddetle kınadı.

Selen Temizer   | 03.06.2022
AB, Rusya'ya karşı yaptırım listesini genişletti

Brüksel

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaptırım listesine eklenen 65 kişi, Rus ordusunun Ukrayna'nın Buça kentinde sivilleri öldüren, tecavüz ve işkence eden birimlerini yöneten, "Buça kasabı" olarak anılan Azatbek Omurbekov ve "Mariupol kasabı" lakaplı Mikhail Mizintsev gibi isimleri ve 18 kuruluş da Rus silahlı kuvvetleri ile hükümetini doğrudan veya dolaylı olarak destekleyen çeşitli şirketleri içeriyor.

Böylece toplamda AB, 1158 kişi ve 98 kuruluşa yaptırım uygulamış oldu.

Belirlenen kişiler, varlıklarının dondurulmasına tabi tutulurken AB vatandaşları ve şirketlerinin onlara fon sağlaması da yasaklanıyor. Bu kişiler, ayrıca AB topraklarına girme ve bu topraklardan geçişlerden men ediliyor.

Rus pasaportu verilmesine kınama

Yine Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da Rus birliklerinin askeri kontrolü altındaki Herson ve Zaporijya bölgelerinde Ukrayna vatandaşlarına Rusya vatandaşlığı ve pasaportu verilmesini kolaylaştıran 25 Mayıs ve 30 Mayıs tarihli Rusya Cumhurbaşkanlığı kararnameleri şiddetle kınandı.

Bu pasaportların tanınmayacağı ifade edilen açıklamada, "AB, Rusya'nın, Ukrayna'nın demokratik olarak seçilmiş ve meşru yönetimlerini değiştirme ve Rus rublesini para birimi olarak tanıtma girişimlerini de şiddetle kınıyor." denildi.

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