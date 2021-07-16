Euro
10.07
Dolar
8.50
BIST 100
1,368.05
Altın
1,823.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara’da Karşıyaka Mezarlığı Şehitliği'ni ziyaret ediyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Samsun’da "Mekanik Otopark İnşaatı Temel Atma Töreni"nde konuşuyor. Rize'de selin etkilediği afet bölgesi, havadan görüntülendi.
logo
Ekonomi

Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri haziranda 88,3 milyar lira, giderleri 113,4 milyar lira oldu.

Arife Yıldız Ünal,Merve Özlem Çakır   | 16.07.2021
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,3 artarak 88 milyar 346 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 32,4 artışla 113 milyar 377 milyon liraya ulaştı.

Ocak-haziran döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,5 yükselerek 630 milyar 821 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 17,4 artarak 663 milyar 360 milyon liraya çıktı.

Böylece, merkezi yönetim bütçesi haziranda 25 milyar 31 milyon lira, ocak-haziran döneminde ise 32 milyar 540 milyon lira açık verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Kovid-19'un kökenine ilişkin araştırmada Çin'i daha fazla iş birliği yapmaya çağırdı
Trakya'da yaklaşık 1 milyon 750 bin doz aşı uygulandı
Brezilya'da son 24 saate 1548 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Ar-Ge'ye geçen yıl 14,3 milyar lira harcandı