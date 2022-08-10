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Ekonomi

Bulgaristan'a ihracatta tarihi zirve

Türkiye'nin Bulgaristan'a ihracatı, 483 milyon 279 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 10.08.2022
Bulgaristan'a ihracatta tarihi zirve

İstanbul

Türkiye'nin Bulgaristan'a ihracatı, temmuz ayında 483 milyon 279 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı.

Türk ihracatçıları, bir süredir salgın ve jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan endişeleri gidermek ve pazarı çeşitlendirmek amacıyla alternatif pazarlara büyük önem veriyor. Dünyanın dört bir yanına gerçekleştirilen ticaret heyetleri ve uluslararası fuarlara katılım başta olmak üzere bu çalışmalar da alternatif pazarlarda ihracat rekorlarıyla meyvelerini veriyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, firmaların ihracatta izledikleri bu etkin stratejilerle Türkiye'nin Bulgaristan'a ihracatı, 483 milyon 279 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı.

Böylece Türkiye'nin Bulgaristan'a yaptığı ihracat temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82,5 arttı. Bulgaristan'ın Türkiye'nin gerçekleştirdiği dış satımdaki payı da yüzde 2,6 oldu.

Bulgaristan, temmuz ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı onuncu ülke oldu.

Sanayi ve madencilik ürünleri öne çıktı

Bulgaristan'a en fazla dış satımı 226 milyon 165 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi.

Kimyevi maddeler ve mamullerini, 47 milyon 768 bin dolarla çelik, 37 milyon 280 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 34 milyon 978 bin dolarla madencilik ürünleri, 28 milyon 72 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörleri izledi.

Ülkeye en az ihracat yapan sektörler ise 54 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 57 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 60 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 121 bin dolarla tütün, 142 bin dolarla diğer sanayi ürünleri oldu. İklimlendirme sanayii de temmuz ayında ülkeye 10 milyon 913 bin dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

İhracat artışında da kimyevi maddeler ve mamulleri başı çekti

Bulgaristan'a değer bazında ihracat artışında da kimyevi maddeler ve mamulleri başı çekti. Kimyevi maddeler ve mamullerinin dış satımı ülkeye 187 milyon 490 bin dolar arttı.

Bu sektörün ardından Bulgaristan'a madencilik ürünleri 23 milyon 782 bin dolar, çelik sektörü 8 milyon 706 bin dolar, elektrik ve elektronik sektörü 8 milyon 438 bin dolar, iklimlendirme sanayii 2 milyon 875 bin dolar ihracat artışı kaydetti.

Bulgaristan'a en fazla Ankaralı şirketler ihracat yaptı

Temmuz ayında Bulgaristan'a en fazla Ankaralı şirketler ihracat yaptı.

Bu dönemde ülkeye Ankara'dan 207 milyon 698 bin dolar tutarında dış satım yapıldı.

Bulgaristan'a İstanbul'dan 144 milyon 751 bin dolar, Kocaeli'nden 24 milyon 797 bin dolar, İzmir'den 11 milyon 413 bin dolar, Bursa'dan 11 milyon 294 bin dolar tutarında ihracat gerçekleşti.

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