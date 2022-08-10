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Ekonomi

Türk balı 7 ayda 26,2 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den ocak-temmuz 2022 döneminde yapılan bal ihracatı 26 milyon 226 bin 544 dolara ulaştı.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 10.08.2022
Türk balı 7 ayda 26,2 milyon dolar kazandırdı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 7 ayında 56 ülkeye bal ihraç edildiğini söyledi.

Bu dönemde bal ihracatından 9 bin 923 ton karşılığı 26 milyon 226 bin 544 dolar gelir sağlandığını belirten Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminde 4 bin 268 ton bal satılarak 14 milyon 910 bin dolar gelir elde edildiğini dile getirdi.

Kalyoncu, bal ihracatının miktarda yüzde 133, değerde de yüzde 76 arttığına dikkati çekerek, "ABD, Almanya ve İspanya en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. ABD'ye 9 milyon 286 bin 358, Almanya'ya 3 milyon 904 bin 203 ve İspanya'ya 3 milyon 378 bin 193 dolarlık bal satıldı." dedi.

Bal ihracatında ülke çeşitliliğinin arttığına işaret eden Kalyoncu, geçen yıldan farklı Slovenya, Peru, Maldiv Adaları, Danimarka, Lübnan, Yemen, Güney Afrika Cumhuriyeti, Irak, Venezuela, Barbados, Moritanya, Liberya, Bangladeş, Kuzey Makedonya, Tayvan ve Portekiz'e de bu dönem bal satıldığını kaydetti.

Kalyoncu, ihracatta yaşanan artışın sevindirici olduğunu dile getirerek, yıl sonunu çok daha güzel rakamlarla tamamlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.


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