Dolar
43.12
Euro
50.21
Altın
4,497.50
ETH/USDT
3,115.80
BTC/USDT
91,435.00
BIST 100
12,200.95
Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,11, dolar/TL yüzde 0,24 altının gram fiyatı yüzde 2,94 değer kazanırken avro/TL yüzde 0,41 değer kaybetti.

Tunahan Kükürt  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 11.510,19 puanı ve en yüksek 12.200,95 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 6,11 üzerinde 12.200,95 puandan haftayı tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,94 artışla 6 bin 223 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,92 yükselişle 41 bin 941 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 10 bin 125 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,94 artarak 10 bin 423 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,24 artarak 43,1410 liraya çıkarken, avro yüzde 0,41 düşerek 50,2810 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,85, emeklilik fonları yüzde 2,33 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4,48 ile "hisse senedi" fonları oldu.

