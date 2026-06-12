İsrail Savunma Bakanı, Gazze, Lübnan ve Suriye'de işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini savundu

Savunma Bakanı Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail ordusunun Lübnan, Suriye ve Gazze Şeridi’nde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ileri sürerek Batı Şeria'da da işgalin süreceğini belirtti.

Katz, ihtiyaç duymaları halinde Batı Şeria'da saldırılarla hedef aldıkları mülteci kamplarının sayısının artabileceği tehdidinde bulundu.

"Trump’tan İran'a ilişkin ilkelerin arkasında durmasını bekliyoruz"

ABD ile İran arasındaki müzakerelere de değinen Bakan Katz, Trump’tan İran’ın nükleer ve balistik füze programının sona erdirilmesinin yanı sıra bölgedeki vekil güçlerine ilişkin "diğer ilkelerin de arkasında durmasını beklediklerini” söyledi.

Katz, ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek” için ABD ve İsrail’in ortak çıkarları çerçevesinde bir anlaşmaya öncülük ettiğini ileri sürdü.

Bakan Katz ayrıca, Netanyahu ile İsrail ordusuna İran’ın "nükleer silah elde etmesini önlemek” için gelecekte bağımsız şekilde hareket etme konusunda hazırlık yapması talimatını verdiklerini de duyurdu.