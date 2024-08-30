Dolar
34.07
Euro
37.66
Altın
2,504.21
ETH/USDT
2,455.80
BTC/USDT
58,299.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu cami açılışına katıldı -VTR-
logo
Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar arttı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,71, altının gram fiyatı yüzde 0,33 ve dolar/TL yüzde 0,20 artarken, avro/TL yüzde 0,82 azalış kaydetti.

Burhan Sansarlıoğlu  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar arttı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 9.523,25 ve en yüksek 9.888,40 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,71 değer kazanarak 9.833,22 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,33 artışla 2 bin 757 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,28 yükselişle 18 bin 722 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 4 bin 590 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 617 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,20 değer kazanarak 34,0690 liraya çıkarken, avro ise yüzde 0,82 azalışla 37,6870 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,23 ve emeklilik fonları yüzde 0,41 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,80 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Malatya'da yük treninin çarptığı tarım aracındaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi geçit töreni düzenlendi
Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı
Tekirdağ'da "TCG Işın" gemisi ziyarete açıldı

Benzer haberler

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar arttı

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar arttı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 57,4 milyar dolara geriledi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar ABD büyüme verilerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD büyüme verilerine odaklandı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet