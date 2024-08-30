Dolar
34.07
Euro
37.66
Altın
2,505.15
ETH/USDT
2,458.90
BTC/USDT
58,299.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu cami açılışına katıldı -VTR-
logo
Ekonomi

ABD'de kişisel tüketim harcamaları temmuzda beklentiler dahilinde arttı

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, temmuzda aylık yüzde 0,5 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
ABD'de kişisel tüketim harcamaları temmuzda beklentiler dahilinde arttı

New York

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, kişisel gelirler temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentisi ülkede kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,2 artacağı yönündeydi. Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış haziranda yüzde 0,2 olarak hesaplanmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,5 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentisine paralel gerçekleşen kişisel tüketim harcamaları, haziran ayında yüzde 0,3 artış göstermişti.

Fed'in enflasyon göstergesi beklentinin altında

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,5 arttı. Bu dönemde aylık bazda beklentiler dahilinde artan endeksin yıllık bazda yüzde 2,6 yükseleceği öngörülüyordu. Endeks, haziranda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,5 yükselmişti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 arttı.

Endeksteki aylık değişim piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken, artışın yıllık bazda yüzde 2,7 olacağı tahmin ediliyordu. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, haziranda da aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 artmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Malatya'da yük treninin çarptığı tarım aracındaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi geçit töreni düzenlendi
Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı
Tekirdağ'da "TCG Işın" gemisi ziyarete açıldı

Benzer haberler

ABD'de kişisel tüketim harcamaları temmuzda beklentiler dahilinde arttı

ABD'de kişisel tüketim harcamaları temmuzda beklentiler dahilinde arttı

Yumaklı: Tarım ve gıda ürünleri ihracatı ocak-temmuz döneminde yüzde 9,72 arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, dış ticaret verilerini değerlendirdi: Reform ve iyileşme sürecini sürdüreceğiz

Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı 25 ayın en düşük seviyesinde

Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı 25 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye'nin ihracatı temmuzda 22 milyar 510 milyon dolar olarak gerçekleşti

Türkiye'nin ihracatı temmuzda 22 milyar 510 milyon dolar olarak gerçekleşti
Ticaret Bakanlığı temmuzda 653 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı temmuzda 653 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet