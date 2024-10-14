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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,99 değer kaybederek 8.699,19 puandan tamamladı.

Mahmut Çil  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 177,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 67,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,85, holding endeksi yüzde 1,96 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,53 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 3,91 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin güçlü kalması ve Çin'de hafta sonu Çin Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamaların etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Japonya'da sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, Almanya'da perakende satışlar ve Zew ekonomik güven endeksi, İngiltere'de işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.650 ve 8.600 puanın destek, 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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