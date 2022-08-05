Dolar
17.93
Euro
18.26
Altın
1,774.93
ETH/USDT
1,678.10
BTC/USDT
23,064.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa'dan üç rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 kazançla 2.750,49 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.762,95 puana taşıdı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 05.08.2022
Borsa'dan üç rekor

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 49,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,09 ve holding endeksi yüzde 0,85 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,44 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,18 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 kazançla 2.750,49 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.762,95 puana taşıdı.

ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 528 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.

Analistler, ABD'de güçlü gelen istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentileri artırmasıyla pay piyasalarında satış baskısının arttığını, BIST 100 endeksinin ise pozitif ayrıştığını kaydetti.

Haftaya yurt içinde sanayi üretimi, ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.780 seviyesinin direnç, 2.600 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı
Silivri Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar dikildi
Mersin'de eylem hazırlığındayken yakalanan 2 PKK'lı terörist tutuklandı
TOKİ Başkanı Bulut'tan Sarıkamış'taki tören alanına ilişkin açıklama
İç Ege, Ankara, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Borsa'dan üç rekor

Borsa'dan üç rekor

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa günü rekorlarla tamamladı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı

Borsa güne rekorla başladı

Borsa güne rekorla başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet