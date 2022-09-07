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Ekonomi

Borsadan kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,34 kazançla 3.402,81 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 07.09.2022
Borsadan kapanış rekoru

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 99,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,97 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,34 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 3,51 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, enerji krizi ve resesyon endişelerinin yanı sıra ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileri ile dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Yurt içi piyasaların ise pozitif ayrışmaya devam ettiğini belirten analistler, Avrupa'da enerji krizine ilişkin gelişmelerin etkilerinin takip edildiğini söyledi.

Yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını dile getiren analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da büyüme ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.440 puanın direnç, 3.330 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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