Borsa İstanbul’da gong Sun Tekstil için çaldı
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Sun Tekstil yaklaşık 730 milyon TL'lik halka arz tutarıyla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir.” dedi.
İstanbul
Borsa İstanbul’da gong Sun Tekstil için çaldı.
Gong töreninde konuşan Ergun, tekstil sektörünün, küresel çapta Türkiye’nin önde olduğu, özellikle de ihracatıyla, istihdamıyla öne çıktığı en değerli alanlardan biri olduğunu belirtti.
Sun Tekstil’in sektörün en köklü şirketlerinden olduğunu ifade eden Ergun, şunları kaydetti:
“Sun Tekstil’in, ihracatıyla, istihdamıyla, AR-GE'siyle, küresel çaptaki üretimiyle büyümemize, istihdamımıza çok değerli katkıları bulunmaktadır. İşte bugün burada işlem görmeye başlayarak halka arzdan elde ettiği finansmanı ihracata, istihdama, büyümeye dönüştürecektir. Borsamızda işlem görmeye başlayarak kurumsallaşmasını artıracak, marka değerini ve kredibilitesini yükseltecektir. Sun Tekstil yaklaşık 730 milyon TL'lik halka arz tutarıyla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir.”
Ergun, bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, “Sun Tekstil’e borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum. Sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
“Katma değeri yüksek ürünlerimizi artırmak ve AR-GE çalışmalarımızı yaygınlaştırmak amacındayız”
Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabri Ünlütürk ise Sun Tekstil’in 35’inci yılında Borsa İstanbul'dan tüm Türkiye'ye yayılacak halka arzı gerçekleştirmenin heyecanı ve mutluluğu içinde olduklarını aktardı.
Sun Tekstil’in bağlı ortaklığı Ekoten’in iplikten başlayıp ürettiği örme kumaşlar ile hem moda dünyasında hem de teknik tekstil alanında entegre tekstil ve hazır giyimin lider kuruluşlarından biri haline geldiğini ifade eden Ünlütürk, şirketin yurt dışı ve yurt içi tasarım ofisleriyle dünya moda devlerinin vazgeçilmez çözüm ortağı konumuna ulaştığını söyledi.
Ünlütürk, kuruluşlarından bu yana dijitalleşmeyi, teknolojiyi ve kurumsallaşmayı ana strateji olarak belirleyip hem çağın gerekliliklerine uygun temiz üretime hem de sürdürülebilirliğe pozitif katkı sağladıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Aynı zamanda yarattığımız istihdam ve ihracatımızla net ihracatçı olarak ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik alanında tekstil sektöründe ve daha pek çok farklı sektörde ilklere imza atarak, sürdürülebilirlik ilkesine verdiğimiz önemi uluslararası sertifikalarla, ödüllerle tescil ettirmiş olduk.
Halka arz sürecimizle birlikte katma değeri yüksek ürünlerimizi artırmak ve AR-GE çalışmalarımızı yaygınlaştırmak amacındayız. Stratejilerimiz doğrultusunda hedef odaklı attığımız adımlar ve odağına insanı koyan politikalarımız sayesinde, şirketimizin büyümesi ve sürdürülebilir karlılığı sayesinde sayısız başarıya imza atmaya devam edeceğiz.”
Küçük bir işletmeyken yarattıkları vizyonla bugünlere ulaştıklarını anlatan Ünlütürk, “Bütün çalışma arkadaşlarımızla bu vizyona inanarak hep birlikte çok çalıştık ve bugün bu başarımızı Borsa İstanbul'da taçlandırıyoruz. Bu başarıda herkesin payı var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
“Halka arz toplamda 2,5 kat talep ile 33 binin üzerinde yatırımcı ilgisiyle tamamlanmıştır”
QNB Finansinvest Genel Müdürü Esen Pamir Karagöz de 35 yıldır perakende hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren, dünyanın önde gelen markaları için kadın giyim koleksiyonları tasarlayan ve üreten Sun Tekstil’in halka arzını tamamlayarak sermaye piyasalarına kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.
İSO 500’de 272’nci sırada bulunan, 2018’den bu yana Ege Bölgesi hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe ihracat şampiyonu olan Sun Tekstil’in 10’dan fazla ülkeye ihracat yaptığını, ürettiği ürünlerin 100’e yakın ülkede satıldığını anlatan Karagöz, şunları kaydetti:
“10 yıldır faaliyette olan tasarım ofisleriyle şu anda İngiltere, İspanya ve Türkiye'de kumaş, aksesuar ve ürün tekniklerinde yenilikler sunan Sun Tekstil, ayda 1.500’den fazla yeni tasarım geliştirmekte ve 3 milyon adetten fazla üretim yapmaktadır. Sun Tekstil'in bugünden sonra da yatırımcılarından aldığı destekle AR-GE ve ÜR-GE yatırımlarına kapasite artışı sağlayacak yeni üretim tesisleri açmaya, dijital uygulamalarını geliştirmeye ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye emin adımlarla devam edeceğine inanıyorum.
Sun Tekstil, tüm bu başarılarının yanı sıra yüzde 83 oranında kadın yönetim kurulu üyesi ile Türkiye'de halka açık şirketlerin kadın yönetim kurulu üyesi oranının 5 katına sahiptir.”
Karagöz, Sun Tekstil halka arzında yatırımcılar tarafından gösterilen teveccühün bu halka arzın sermaye piyasaları için ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi olduğuna işaret etti.
Halka arzda toplam 33 bin 230 yatırımcıdan ek satış hariç halka arz edilen payların 2,5 katına denk gelen 1,5 milyar TL büyüklüğünde talep yaratıldığını, 729 milyon TL halka arz büyüklüğü gerçekleştiğini anlatan Karagöz, QNB Finansinvest olarak sektörde ilk kez başlattıkları bireysel yatırımcıların talep ettikleri pay adedine göre bireysel ve yüksek başvurulu yatırımcılar olarak iki ayrı tahsisat grubunda değerlendirilmesi uygulamasını bu halk arzda da devam ettirdiklerini aktararak, “Bireysel yatırımcılar kategorisinde talepte bulunan 30 binin üzerinde yatırımcı talep ettiği kadar payı almaya hak kazanmıştır.
Yüksek başvurulu yatırımcılar kategorisindeki 2 binin üzerindeki yatırımcıdan ise tahsisatın 3,9 katı kadar talep gelmiştir. Kurumsal yatırımcılardan da 2,35 kat talep gelmesi sonucu halka arz toplamda 2,5 kat talep ile 33 binin üzerinde yatırımcı ilgisiyle tamamlanmıştır.” diye konuştu.
Törene, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Ekrem Arıkan, Takasbank Genel Müdürü Avşar Sungurlu, Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk ve şirketin diğer üst düzey yöneticileri katıldı.
SUNTK kodu ile 20 Mayıs'ta işlem görmeye başlayacak
Sun Tekstil hisseleri, 20 Mayıs Cuma günü itibarıyla Borsa İstanbul’da SUNTK kodu ile işlem görmeye başlayacak.
Pay fiyatının 26 TL olarak belirlendiği halka arza ilişkin talep toplama sürecinde toplam 33 bin 230 yatırımcıdan talep geldi. Ek satış hariç, grup çalışanlarına tahsis edilen payların 1,99 katı, bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 0,49 katı, yüksek başvurulu yatırımcılara tahsis edilen payların 3,91 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,35 katı talep alındı. Halka arzın büyüklüğü ise 729 milyon 473 bin 695 lira olarak gerçekleşti.
Konsolide cirosunu 2021 yıl sonu itibarıyla yüzde 70,3 artışla 2,2 milyar TL seviyesine taşıyan ve üretiminin 2019’da yüzde 93’ünü, 2020’de yüzde 98’ini ve 2021’de yüzde 96’sını ihraç eden Sun Tekstil, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilen halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 50-60’ını yatırımlarında, yüzde 15-20’sini işletme sermayesi, yüzde 25-30’unu mevcut finansman maliyetinin azaltılması ve yüzde 3-5’ini ise AR-GE çalışmalarında değerlendirecek. Dağıtılabilir kârın ise en az yüzde 30’unun nakit kâr payı olarak yatırımcılara dağıtılması planlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.