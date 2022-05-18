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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
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Ekonomi

YUVAM hesapları uzaktan kimlik tespitiyle açılabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesapları kapsamında uzaktan kimlik tespiti yoluyla müşteri kabulüne imkan sağlandı.

Merve Özlem Çakır   | 18.05.2022
YUVAM hesapları uzaktan kimlik tespitiyle açılabilecek

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığının, "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yurt dışında yerleşik Türk vatandaşları ile mavi kart verilen gerçek kişilerin T.C. nüfus cüzdanı, mavi kart ve pasaport kullanarak uzaktan kimlik tespiti yoluyla YUVAM kapsamında hesap açmalarına olanak tanındı.

Ayrıca aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin ve finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinin de uzaktan kimlik tespiti yoluyla hesap açabilmelerinin önü açıldı.


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YUVAM hesapları uzaktan kimlik tespitiyle açılabilecek