Borsa, günü düşüşle tamamladı
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.884,22 puan ve yüzde 1,91 azalarak 96.811,22 puana indi.
İstanbul
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,91 değer kaybıyla 96.811,22 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.884,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,07, holding endeksi yüzde 2,73 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,39 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,61 ile ulaştırma oldu.
Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, 99.115,10 puana kadar yükselmesine karşın dünya borsalarındaki düşüşler ve jeopolitik risklerin negatif etkisiyle analistlerin destek olarak nitelendirdiği 96.700 seviyesini test etti.
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