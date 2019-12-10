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Ekonomi, Kurumsal Haberler

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Atilla'nın tercihi 'Harran'da yaşam'

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, "Gazze'de enkazlar arasında iftar", "Harran'da yaşam" ve "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Belgin Yakışan   | 10.12.2019
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Atilla'nın tercihi 'Harran'da yaşam' Fotoğraf: Yasin Aras/AA

İstanbul

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. 

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Atilla, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.


Gazze'de enkazlar arasında iftar

Atilla, "haber" kategorisinde, Mustafa Hassona'nın İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yıkılan evlerin molozları arasında Filistinlilere verilen iftar yemeğini anlatan "Gazze'de enkazlar arasında iftar" başlıklı fotoğrafına oy verdi.


Harran'da yaşam

"Yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafını beğenen Atilla, "spor" kategorisinde ise tercihini, kendisine protez malzemeleri sağlayan firma yetkilisinin yönlendirmesiyle yüzmeye başlayan milli sporcu Hamit Demir'in bulunduğu "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı Ayhan İşcen'in fotoğrafından yana kullandı.


Milli yüzücüden Tokyo hedefi

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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