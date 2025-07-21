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Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,45 yükselişle 10.413,24 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Cuma günü yatay seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kaybederek 10.366,16 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,08 puan ve yüzde 0,45 artışla 10.413,24 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı.

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Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,94 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret etmesine karşın, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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