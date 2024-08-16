Dolar
33.70
Euro
37.07
Altın
2,460.96
ETH/USDT
2,617.20
BTC/USDT
58,451.00
BIST 100
9,938.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,59 yükselişle 10.041,43 puandan başladı.

Mahmut Çil  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 58,45 puan ve yüzde 0,59 artışla 10.041,43 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,20 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 1,17 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,55 değer kazanarak 9.982,98 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de açıklanan verilerin resesyon endişelerini azaltmasıyla pozitif bir seyrin öne çıktığını söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 10.000 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı
Türkiye'de temmuzda yağışlar geçen yıla oranla arttı
17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden çeyrek asır geçti
AFAD Başkanı Memiş: Olası İstanbul depremine karşı bilim insanlarının ikazları çerçevesinde hazırlıklarımız sürüyor
Bakan Kurum: Türkiye'de 31 milyon konuttan 2 milyonunun acil dönüşüme girmesi gerekiyor

Benzer haberler

TCMB'nin ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

TCMB'nin ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar resesyon endişelerindeki zayıflamayla pozitif seyrediyor

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 14,2 trilyon lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 14,2 trilyon lira oldu
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet