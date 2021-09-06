Dolar
8.29
Euro
9.84
Altın
1,825.35
ETH/USDT
3,965.00
BTC/USDT
51,659.00
BIST 100
1,476.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılıyor.
logo
Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,20 artışla 1.471,61 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 06.09.2021
Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,93 puan ve yüzde 0,20 artarak 1.471,61 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,22 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,23 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, 1.484,95 puanla son beş ayın en yüksek seviyesini test ettiği geçen haftayı, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,72 artışla 1.468,67 puandan tamamladı.

Analistler, küresel çapta artan enflasyonist baskılar ve ekonomik toparlamanın yavaşladığına işaret eden verilerin beklentilerin şekillenmesi açısından zorluklar yarattığını belirterek, bu durumun piyasalarda oynaklığın sürmesine neden olduğunu, TL varlıkların ise görece ucuz kalan fiyatlamalar dolayısıyla pozitif ayrıştığını söyledi.

Bu hafta gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylül ayı toplantısına çevrildiğini aktaran analistler, faizlerde ve para politikasında değişiklik beklenmemesine karşın karar sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından tahvil alımları konusunda izlenecek yola dair ipuçlarının aranacağını ifade etti.

Analistler, ABD piyasalarının kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveninin takip edileceği bilgisini vererek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.455 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Taşbakan: Yoğun bakımdaki Kovid-19 vakalarının neredeyse tamamı aşısız hastalar
Adıyaman'da veli ve öğretmenler için okul bahçelerine aşı standı kuruldu
THY'den yolculara PCR testi hatırlatması
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Emtia piyasasına geçen hafta doğal gaz damgasını vurdu

Emtia piyasasına geçen hafta doğal gaz damgasını vurdu

Borsa haftaya yükselişle başladı

Yön arayışının sürdüğü küresel piyasalarda bu hafta gözler ECB kararlarında

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Merkez Bankası rezervleri 118,3 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 118,3 milyar dolar oldu
Yurt dışında yerleşikler geçen hafta 43,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşikler geçen hafta 43,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı