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Ekonomi

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,08 azalışla 4.451,86 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 14.11.2022
Borsa haftaya düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,67 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 4.451,86 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 artarken, holding endeksi yüzde 0,07 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,87 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 3,10 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.552,44 puana taşımasının ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 4.455,53 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla oluşan pozitif havaya karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını nerede sonlandıracağına ilişkin soru işaretleri ve kripto para piyasalarındaki negatif seyrin küresel piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını bildirdi.

Bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, G20 toplantısı ve FTX konusuna ilişkin haber akışı ile Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.350 seviyelerinin destek, 4.500 ve 4.550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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