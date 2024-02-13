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Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.217,45 puanla rekor seviyeyi gördü.

Burhan Sansarlıoğlu  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

İstanbul

Günün ilk yarısında 9.217,45 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,49 puan ve yüzde 0,1 değer kazancıyla 9.181,06 oldu. Toplam işlem hacmi 70,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,7 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,79 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,96 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yoğun bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Öte yandan, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yeni günde 299 baz puanda bulunuyor.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı geçen yılın aralık ayında 2 milyar 91 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 162 milyon dolarlık fazla oluştu.

Öğleden sonra ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.450 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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