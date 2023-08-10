Dolar
26.87
Euro
29.68
Altın
1,913.80
ETH/USDT
1,849.70
BTC/USDT
29,431.00
BIST 100
7,714.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7.724 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Duhan Değirmenci  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Istanbul

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 109,91 puan ve yüzde 1,45 değer kazancıyla 7.710,5 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 78,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,94 yükselirken, holding endeksi yüzde 1,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,98 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,35 ile spor oldu.

Küresel piyasalar dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, dün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde yeni ekonomi politikalarının sürdürülmesi ve risklerin azalması halinde görünümün pozitife dönebileceği ve not artırımını gündeme getirebileceği belirtildi.

Türkiye'de Ortodoks politikalara dönüşün beklenilenden daha hızlı gerçekleştiği kaydedilen değerlendirmede, bu durumun tahmin edilebilirliği artırdığı bildirildi.

Analistler, söz konusu gelişmelerin Türk lirası varlıklar açısından olumlu olduğunu ifade ederek, son dönemde toparlanmaya başlayan yabancı ilgisini desteklemesinin beklendiğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde veri akışının sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 ve 7.900 seviyelerinin direnç, 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı
Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürdü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Depremler, 11 ilimiz ve 14 milyondan fazla insanımızı doğrudan etkiledi
FETÖ firarisi hakim yakalandı
Elazığ'da depremde hasar gören cami minaresi kontrollü yıkıldı

Benzer haberler

Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi

Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi

Borsadan kapanış rekoru

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Cari işlemler hesabı haziranda 674 milyon dolar fazla verdi

Cari işlemler hesabı haziranda 674 milyon dolar fazla verdi
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet