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Ekonomi

Abdülhamid Han sondaj gemisi yeni seferi için Mersin açıklarında bekliyor

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, yeni görevi öncesi Mersin'in Taşucu Limanı açıklarında bekliyor.

Murat Pancar  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Abdülhamid Han sondaj gemisi yeni seferi için Mersin açıklarında bekliyor

Mersin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos 2022'de yapılan törenle ilk görev yerine uğurlanan Abdülhamid Han, Yörükler-1 ve Taşucu-1 kuyularındaki sondajın ardından bakım ve ikmal işlemleri için döndüğü Taşucu Limanı'nın açıklarında demirledi.

Görevde 1 yılını tamamlayan gemide, Akdeniz'de çıkacağı yeni sefer öncesi son hazırlıklar yapılıyor.

İşlemlerin tamamlanmasın ardından gemi yeni görev yerine hareket edecek.

Abdülhamid Han, hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"da hidrokarbon arama çalışmalarına katılan filonun "en güçlüsü" olarak öne çıkıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arama üretim filomuza katılışının birinci yıl dönümünde Abdülhamid Han sondaj gemimiz Akdeniz'deki yeni görevine vira bismillah diyerek başlıyor. Pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı da kolayına olsun." ifadelerini kullanmıştı.

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