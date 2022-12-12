Dolar
18.64
Euro
19.71
Altın
1,794.41
ETH/USDT
1,254.60
BTC/USDT
16,981.00
BIST 100
5,206.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 5.203,74 puana taşıdı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 12.12.2022
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

İstanbul

BIST 100 endeksi, 5.203,74 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 188,74 puan ve yüzde 3,77 değer kazancıyla 5.194,04 puan oldu. Toplam işlem hacmi 66,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,21 ve holding endeksi yüzde 2,77 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 9,95 ile iletişim oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 359 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 8 milyar 643 milyon dolar fazla oluştu.

Analistler, bu hafta açıklanacak merkez bankalarının faiz kararları ve yoğun veri gündemi öncesi küresel pay piyasalarında "bekle-gör" temasının öne çıktığını söyledi.

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor. Fed üyelerinin bir önceki projeksiyonlarında 2023 sonu için işaret ettiği yüzde 4,50-4,75 bandındaki faiz oranı seviyesinin de 50 baz puan yukarı güncellenmesi bekleniyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de Hazine bütçe dengesinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.930 seviyesinin destek, 5.150 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den Polonya'ya yeni rota
Nijerya İnsani İşler, Afet Yönetimi ve Sosyal Kalkınma Bakanı Faruk: Göç sorunu çok paydaşlı işbirliğiyle çözülebilir
Paris'te 2 yıl sonra hava sıcaklığı gün içinde ilk defa sıfırın üstüne çıkmadı
Lodosun etkisi geçen Marmara'da deniz ulaşımı normale döndü
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa haftaya yükselişle başladı

Küresel piyasalar merkez bankaları haftasına temkinli başladı

Küresel piyasalarda gözler Fed'in para politikası kararlarına çevrildi

Küresel piyasalarda gözler Fed'in para politikası kararlarına çevrildi
Borsadan haftalık kapanış rekoru

Borsadan haftalık kapanış rekoru
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet