Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kazanarak 11.189,50 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 182,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 148,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi yüzde 2,47 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,60 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 1,58 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (Fed) yapacağı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevrilirken, yurt içinde BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini düşürebileceğine yönelik beklentilerle günü pozitif tamamladı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 37,50 ile yüzde 38,50 arasında yer aldı. Ekim ayında yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmişti.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da makine siparişleri ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın konuşmasının, Almanya'da dış ticaret dengesinin, ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

