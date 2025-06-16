Dolar
39.36
Euro
45.64
Altın
3,403.59
ETH/USDT
2,642.10
BTC/USDT
107,687.00
BIST 100
9,350.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail, İran’da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenleyeceğini açıklamasının ardından İran devlet televizyonu binasını vurdu.
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazanarak 9.350,01 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 89,9 milyar lira oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,79 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,72 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması fiyatlamaları zorlaştırırken, gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Yurt içinde ise açıklanan verilere göre, cari açık nisan ayında 7 milyar 864 milyon dolar olarak gerçekleşirken, yıllıklandırılmış cari açık 15 milyar 815 milyon dolar oldu.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, Almanya'da Zew endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımının öne çıkacağını belirtti.

BoJ'un politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişiden birinin cesedi bulundu
Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizdeki krizlerin menfi etkilerinden ülkemizi inşallah uzakta tutacağız
Baykar ve Leonardo arasındaki ortak girişimin imzaları Paris Havacılık Fuarı'nda atıldı
Malatya'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

İsrail-İran gerilimi enflasyon-resesyon ikilemini güçlendiriyor

Borsa haftaya yatay başladı

Küresel piyasalar Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle haftaya karışık başladı

Küresel piyasalar Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle haftaya karışık başladı
Küresel piyasalar merkez bankaları haftasına odaklandı

Küresel piyasalar merkez bankaları haftasına odaklandı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet