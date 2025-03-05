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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,94 değer kazanarak 10.188,85 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 290,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 144,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,06, holding endeksi ise yüzde 3,31 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 5,70 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalar, ABD'nin uygulamaya aldığı gümrük vergilerine karşı Meksika ve Kanada'dan gelen misillemelerle oluşan tarife düellosunun gölgesinde yön bulmaya çalışırken, Asya tarafında Çin yönetiminin "ticaret sistemini koruma" mesajı, endişelerin hafiflemesinde etkili oluyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre ABD'de özel sektör istihdamı, şubatta 77 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. Beklentilerin altında kalan veri ülkede ekonomik yavaşlamaya yönelik endişelerin devam ettiğini gösteriyor.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile Avro Bölgesinde perakende satışların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

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