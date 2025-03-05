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Ekonomi

Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı açıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP Boru Hattı projeleriyle Türkiye hem Azerbaycan ile dünyanın petrol arzı için hem de Avrupa'nın doğal gaz arzı için önemli bir görev ifade ediyor." dedi.

Hüseyin Yıldız, Cüneyt Çelik  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı açıldı Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, canlı bağlantıyla katıldığı Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Açılış Töreni öncesinde konuşan Alparslan Bayraktar, hattın Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin sembol projelerinden biri olduğunu söyledi.

05.03.2025

Erdoğan ve Aliyev'in liderliğinde Türkiye ile Azerbaycan'ın hem Avrupa'nın hem de dünyanın arz güvenliğine katkı yapacak projelere devam ettiğini dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP Boru Hattı projeleriyle Türkiye hem Azerbaycan ile birlikte dünyanın petrol arzı için hem de Avrupa'nın doğal gaz arzı için önemli bir görev ifade ediyor. İnşallah bugünkü projeyle Nahçıvan halkının tamamının doğal gaz ihtiyacı Iğdır üzerinden karşılanmış olacak. Sarsılmaz bu bağlarımızı, iki ülke arasındaki gönül bağlarını biz inşallah enerji bağlarıyla daha da güçlü hale getiriyoruz. Sizlerin liderliğinde ve bize çizdiğiniz vizyon doğrultusunda bir sonraki projemiz inşallah Nahçıvan'dan Türkiye'ye elektrik iletim hattı olacak, inşallah bunu da hep birlikte hayata geçirebiliriz. Ben tekrar sizlere şükranlarımı arz ediyor. Bu projede emeği geçen bütün arkadaşlarıma da tekrar teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ise "Bu proje hem Nahçıvan hem de Iğdır halkı için hizmet edecektir, bu bölgelerin kalkınması için büyük rol oynayacaktır." diye konuştu.

Bayraktar ve Şahbazov, boru hattının vanasını açarak ilk gaz akışını sağladı.

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