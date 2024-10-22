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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kazanarak 8.838,60 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 184,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 85,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,41, holding endeksi yüzde 2,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,19 ile inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,58 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi güçlü kalmaya devam ederken yoğunlaşan bilanço sezonunda temkinli duruşun etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyümenin istikrarlı ancak zayıf kalacağının beklendiğini belirterek, büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,2 olarak korudu.

Türkiye ekonomisinin de bu yıl yüzde 3, gelecek yıl 2,7 büyüyeceği tahmin edildi

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar, ABD'de 2. el konut satışları ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.490 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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