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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,37 değer kazanarak 9.109,34 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 211,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 78,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,25, holding endeksi yüzde 2,36 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,80 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 2,48 ile iletişim oldu.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 254 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi.

Analistler, ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından resesyon endişelerinin azalmasıyla ve ülke ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserliğin güç kazanmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının arttığını söyledi.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri, piyasa katılımcıları anketi yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da enflasyon, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının öne çıkacağını dile getiren analistler, ABD'de gelecek hafta açıklanacak enflasyon verisinin de piyasaların yönü açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu arada AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 3 milyar 956 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

Ekonomistlerin 2024 için cari açık beklentisi 14 milyar dolar ile 24 milyar dolar aralığında yer aldı.

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