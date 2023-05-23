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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,11 değer kazanarak günü 4.470,97 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 39,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,73 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren yüzde 2,82 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin haber akışı ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleriyle varlık fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, borç limiti krizine ilişkin görüşmelerine devam ederken, ikili, temerrüde düşmenin bir opsiyon olmadığı konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Fed Minneapolis FedBaşkanı Neel Kashkari, Fed'in ekonomiyi temerrüdün olumsuz etkilerinden korumasının hiçbir yolu olmadığını ifade etti.

Kashkari, enflasyonu düşürmeyi görev edindiklerine işaret ederek, faiz artışlarını bitirdiklerini söylemek istemediğini, oranların bu seviyelerden yükselmesi gerekebileceğini anlattı.

Yarın Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının piyasaların odak noktasında olacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Almanya'da Ifo beklenti endekslerinin öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.200 seviyelerinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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