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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kazancıyla 3.582,03 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 10.10.2022
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 56,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,03 ile gıda, içecek, en çok kaybettiren yüzde 3,07 ile turizm oldu.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler, para politikalarına yönelik belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin dünya borsalarını baskıladığını belirterek, yurt içi piyasaların ise açıklanan işsizlik verileri sonrası pozitif ayrışmaya devam ettiğini söyledi.

Yarın İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı ve Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.450 puanın destek, 3.620 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3 milyar 67 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 54,5 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor.

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